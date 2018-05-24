Замовника вбивства Вороненкова оголосили в міжнародний розшук

Оголошенню передувала офіційна процедура і клопотання від ГПУ та українського бюро Інтерполу.

Російського "злодія в законі" Володимира Тюріна, який підозрюється в організації вбивства депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, оголосили у міжнародний розшук.

Про це повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало, передає "Українська правда".

"З 16 травня згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу згаданий громадянин оголошений у міжнародний розшук", - сказав він.

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Оголошенню передувала офіційна процедура і клопотання від ГПУ та українського бюро Інтерполу.

"ГПУ звернулась до українського бюро Інтерполу, передавши пакет документів на оголошення Тюріна у міжнародний розшук. Українське бюро Інтерполу направило цей пакет документів до Генерального секретаріату Інтерполу, де після їх вивчення було ухвалено рішення про задоволення клопотання української сторони", - пояснив Тракало.

Як повідомляв УНІАН, раніше в прокуратурі Києва заявили про завершення розслідування за фактом вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова у березні минулого року.

В прокуратурі зазначили, що двоє виконавців злочину на теперішній час перебувають під вартою. Матеріали щодо організатора (громадянина РФ Володимира Тюріна) та двох інших співучасників злочину (уродженця міста Харкова Юрія Василенко та громадянина України Ярослава Левенця), які на даний час переховуються і перебувають у розшуку, виділені в окреме провадження, досудове розслідування у якому триває.

Як відомо, колишнього депутата Держдуми РФ Вороненкова вбили 23 березня 2017 року в центрі Києва.