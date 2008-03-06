Уряд допоміг розблокувати роботу парламенту

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що уряд безпосередньо долучився до знаходження компромісу стосовно питання про НАТО і розблокування в результаті цього роботи Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявила сьогодні журналістам на брифінгу.

«Вчора уряд самим безпосереднім чином долучився до знаходження компромісу по постанові, яка стосується НАТО. НАТО через референдум всеукраїнський – це та постанова, яка практично за участю уряду була відпрацьована і сьогодні вона набрала необхідну кількість голосів і парламент був розблокований», - заявила вона.

Вона вважає, що на сьогоднішній день нема конституційних підстав для розпуску парламенту з тієї причини, що він 30 днів не працює.

«Парламент почав працювати на декілька днів раніше цього тридцятиденного терміну - це є безумовний позитив», - підкреслила вона, додавши, що хотіла б, щоб парламент взагалі вийшов з цієї «перманентної кризи».

«І щоб ми мали можливість ратифікувати документи по СОТ, наприклад, щоб ми мали можливість прийняти зміни до бюджету, щоб ми мали можливість нормально всі процеси через парламент проводити», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що БЮТ не буде брати участі в блокуванні роботи ВР і «ні в яких епатажних діях».