СБУ заблокувала продаж авіаквитків з Росії до окупованого Криму

Ряд комерційних структур у Києві та Одесі нелегально здійснювали реалізацію авіаквитків з російських міст в аеропорт "Сімферополь" і назад на рейси авіакомпаній РФ.

Співробітники Служби безпеки в Одеській області спільно з прокуратурою АР Крим і Нацполицією блокували незаконний продаж авіаквитків на рейси з території Росії до тимчасово анексованого Криму.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Ряд комерційних структур у Києві та Одесі нелегально здійснювали реалізацію авіаквитків з російських міст в аеропорт "Сімферополь" і назад на рейси авіакомпаній РФ, у тому числі внесених в санкційний список РНБО", - повідомили в СБУ.

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Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї), ст. 334 (момент набуття права власності за договором) ККУ.

Як повідомляв УНІАН, РНБО з 2 травня ввів санкції щодо юридичних та фізичних осіб, пов'язаних з російською агресією проти України.

Санкції вводяться за ініціативи Кабінету міністрів України, Служби безпеки України, Національного банку України на три роки або безстроково щодо фізичних і юридичних осіб, причетних до російської агресії проти України, до підготовки та проведення незаконного голосування в окупованому Криму в рамках виборів президента РФ, представників російської окупаційної адміністрації в Криму, бойовиків російських збройних формувань на окупованій території Донецької і Луганської областей та ін.