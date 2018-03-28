Українська влада не виконала обіцянку щодо скасування е-декларацій для антикорупціонерів - єврокомісар

Поширення цієї вимоги на громадських активістів суперечить європейським прагненням України, переконаний єврокомісар.

Європейський комісар з питань європейської політики сусідства Йоханнес Ган заявляє, що Верховна Рада має якнайшвидше зняти зобов’язання про подання електронних декларацій з громадських активістів.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві Гана, поширеній Єврокомісією.

«1 квітня збігає строк подання громадськими активістами декларацій про майновий стан. Українська влада не виконала взятого нею зобов’язання. Неспроможність відмінити поширення вимоги, встановленої для державних службовців, на представників громадянського суспільства не відповідає європейським прагненням України та наполегливим рекомендаціям Україні від міжнародних партнерів, у тому числі ЄС (зокрема в контексті моніторингу продовження виконання Україною виконання зобов’язань у рамках процесу лібералізації візового режиму), Венеціанською комісією та ОБСЄ/БДІПЛ», - заявляє Ган.

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Він наголошує, що «громадянське суспільство робить важливу і відважну справу, а відтак повинне мати можливість відігравати належну роль без зайвих перешкод і втручання. Мета системи декларацій про майновий стан полягає у тому, щоб сприяти попередженню корупції серед державних посадовців шляхом викриття їхнього потенційно необґрунтованого збагачення. Громадські активісти не є державними службовцями, а тому запровадження вимоги подання декларацій лише створює для них зайві обтяження і тиск та підіграватиме тим, хто прагне зруйнувати зусилля України ефективно боротися з корупцією».

«Відносини ЄС з Україною спираються на спільні цінності. Обидві сторони погодилися, що дотримання демократичних засад, прав людини і основоположних свобод є невід’ємною частиною Угоди про асоціацію. Верховній Раді України слід повернутися до цього питання та якнайшвидше зняти зобов’язання подання декларацій про майновий стан з громадських активістів, обмеживши їхнє застосування лише до державних службовців. Європейський Союз готовий і надалі надавати свою підтримку та експерту допомогу», - заявляє Ган.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня 2017 року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб», згідно з яким суб’єкти декларування, визначені у пункті 5 ч. 1 ст. 3 закону «Про запобігання корупції», - представники антикорупційних громадських організацій, експертів та інших осіб, які прямо чи опосередковано отримують фінансування з коштів міжнародної технічної допомоги, зобов’язані до 1 квітня 2018 року подати першу декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Ухвалення закону викликало значний суспільний і міжнародний резонанс, ряд представництв інших держав в Україні назвали "кроком назад" поправки до закону щодо е-декларування.

Венеціанська комісія заявила, що вимоги про подання активістами у сфері боротьби з корупцією е-декларацій мають бути повністю вилучені із відповідного закону або суттєво звужені.

21 березня 2018 року Комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції рекомендував парламенту ухвалити за основу та в цілому законопроекти, якими пропонується відтермінувати подання громадськими активістами е-декларацій.

22 березня парламент відмовився розглядати ці законопроекти.