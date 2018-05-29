Корупція та націоналізм: Штайнмаєр назвав основні загрози майбутньому України

Президент ФРН також заявив, що Німеччина готова продовжувати разом з європейськими партнерами допомагати Україні.

Президент Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмаєр наголошує, що корупція і агресивний ізоляціоністський націоналізм можуть загрожувати майбутньому України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент ФРН заявив під час виступу перед студентами Національного університету "Києво-Могилянська академія".

"Європейський Союз і Міжнародний валютний фонд, наприклад, ставлять боротьбу з корупцією умовою для фінансової допомоги і співпраці, і тому ми рішуче виступаємо за суверенітет і територіальну цілісність України, і проти агресивного ізоляціоністського націоналізму, де б це не було у Європі", - заявив лідер Німеччини.

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"З обома явищами нам часто доводиться стикатися у Європі. Надто часто, але з обома феноменами доводиться боротися й Україні, і обидва - корупція і націоналізм - по-різному можуть загрожувати тому, що великими жертвами було виборено на Майдані", - сказав Штайнмаєр.

Він заявив, що Німеччина готова продовжувати разом з європейськими партнерами допомагати Україні зміцнювати власну політичну дієздатність та розширювати економічні можливості.

"І робимо це з переконання допомогти не лише Україні, а й Європейському Союзу, який потребує надійних та міцних партнерів. Ми робимо це й у власних інтересах. Ми робимо це також передусім в інтересах України, і сподіваємося, що ніхто в Україні, жодна з партій не буде мати якийсь зиск із того, якщо заважатиме реалізації необхідних реформ", - додав він.