Тимошенко попередила чоловіків, що матимуть справу з нею

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала жінок зі святом 8 березня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету міністрів.

“Весна знову перемогла! І ми знову святкуємо найкрасивіше та найелегантніше свято року - 8 Березня! Це наше свято. Це той самий день, коли чоловіки чесно визнають, що їм неможливо жити без нас. Вони готують нам сніданки, прибирають у квартирах і мовчки дякують долі за те, що 8 Березня трапляється один раз на рік. Впродовж усіх інших трьохсот шістдесяти чотирьох днів головна турбота про родину лягає на жіночі плечі. І ви ніколи не скаржитесь, ніколи не сварите долю, бо ви сильні, вольові та красиві - незалежно від віку”, - йдеться у вітальному слові Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр також висловила бажання “обійняти, захистити та підбадьорити” кожну з жінок, а також “побудувати таку країну, яка буде справжнім, надійним домом”.

“Вірте: впевнено побудую! Щастя, краси, любові й теплоти вам щодня! Кохайте та будьте коханими. Радійте життю та даруйте світло своєї душі. А чоловіків в цей день я хочу попередити! Якщо хоч один з вас наважиться образити жінку - матиме справу з прем’єр-міністром. Зі святом вас, мої рідні сестри!”, - йдеться у вітанні Ю.ТИМОШЕНКО.