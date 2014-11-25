В РНБО заявляють, що готові протидіяти "тактиці малих груп"

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Тактика «малих груп» застосовувалась по всьому світу і протягом усіх війн», - зазначив він, додавши, що «ця тактика передбачає нанесення «голкових» невеличких ударів для того, щоб тримати підрозділи і загальні сили у напруженні і таким чином морально-психологічно впливати на настрій військ».

«Проте нам відома ця тактика, у нас є протидія, і майже кожного дня і затримують і знешкоджують ці групи, тому для нас це не новина», - наголосив Лисенко.

Читайте такожПід Старогнатівкою сили АТО атакувала ДРГ бойовиків, загинув військовий - прес-центрЯк повідомляв УНІАН, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук заявляв про те, що війська російської армії і бойовики проводять підготовку до активних бойових дій у холодну пору року із застосуванням тактики використання «малих груп».

За його словами, до складу сформованих ударних угруповань вводяться підрозділи зі складу військ спеціального призначення ЗС РФ, а також розгорнуто широкомасштабну підготовку профільних фахівців зі складу формувань бойовиків.

Крім того, на Донбасі помічено низку відповідних «інструкторів» із спецслужб РФ, які займаються не лише підготовкою бойовиків для ведення «війни малими групами», а й контролюють виконання поставлених завдань безпосередньо в зоні бойових дій, додав експерт.