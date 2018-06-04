Порошенко в Іспанії розповів, які угоди Київ укладе з Мадридом

За словами президента, угода про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Іспанією готова, погоджена і одразу після призначення уряду Іспанії її буде підписано.

Президент України Петро Порошенко анонсував підписання найближчим часом ряду угод між Україною та Іспанією, в тому числі, про уникнення подвійного оподаткування. Про це він заявив журналістам в рамках офіційного візиту в Іспанію.

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«Ми намітили декілька конкретних проблем, базуючись на вчорашній зустрічі з величезною української громадою, ми чітко поставили питання про прискорення підписання угоди про уникнення подвійного оподаткування…угода готова, вона погоджена і одразу після призначення уряду вона буде підписана, так само будуть підписані угоди про соціальний захист українських громадян, про співпрацю в галузі сільського господарство, про співпрацю в галузі митної справи, в галузі юстиції та співпраці правоохоронних органів», - заявив президент, відзначивши важливість наявності такої широкої сфери кооперації між Україною та Іспанією.

Раніше Порошенко заявив, що новообраний прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес запевнив його у підтримці продовження санкцій проти Росії та прагнень України інтегруватись у Європейський Союз та НАТО.

Як повідомляв УНІАН, раніше журналісти виявили, що Порошенко і його оточення готують собі плацдарм в Іспанії, виводячи кошти і скуповуючи нерухомість. За даними журналістів, серце "іспанської імперії" Порошенка - садиба в маленькому містечку Аталайя Ісдабе на півдні Іспанії на березі Середземного моря.