Турчинов розвантажить Пинзеника?

Кабінет Міністрів України має намір удосконалити організаційне забезпечення податкової та митної політики.

Про це повідомляє тижневик «Комментарии» з посиланням на свої джерела.

Для цього планується передати частину кураторських повноважень над Державною податковою адміністрацією України й Держмитслужбою від Міністерства фінансів безпосередньо Кабінету Міністрів.

Фактично ж, йдеться про перерозподіл обов`язків між міністром фінансів Віктором ПИНЗЕНИКОМ і першим віце-прем`єром Олександром ТУРЧИНОВИМ, пише газета.

У структурі Секретаріату Кабміну на базі Управління фінансової політики планується створити відділ із питань податкових і митних доходів, підпорядкований напряму міністру Кабінету Міністрів Петру КРУПКУ, повідомляє видання. Відділ опікатиме три напрямки. Перший - методологія адміністрування обов`язкових платежів (підготовка аналітичних матеріалів, необхідних у роботі уряду, експертиза підготовлюваних нормативних актів і моніторинг податкового законодавства з метою усунення наявних недоліків). Другий - розгляд звернень, і третій - внутрішня політика «для встановлення контролю над виконанням підрозділами органів виконавчої влади основних положень податкової політики уряду».

Секретаріат уряду, за даними тижневика, хоче надати новому підрозділу право обов`язкового візування експертних висновків до проектів законодавчих і нормативно-правових актів і створювати міжвідомчі робочі групи з питань оподаткування. Кабмін має намір підключити своїх співробітників до особистої участі в перевірках фактів зловживання службовим становищем чиновниками податкової адміністрації та митниці, а також до підбору кадрів для Мінфіну, головних податкового і митного офісів.