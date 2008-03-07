Євгенія Карр їздила з мамою у Брюссель за власний рахунок (кошторис)

Донька прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Євгенія КАРР особисто оплатила свою поїздку до Брюсселя 5-6 березня.

Про це йдеться у роз’ясненні Управління у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів, переданому агентству УНІАН.

У роз’ясненні зазначається, що в окремих засобах масової інформації з’явилися публікації про начебто переліт та перебування у Брюсселі Є.КАРР за державний кошт.

Тому Управління у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабміну роз’яснює:

«Є.КАРР дійсно відвідала Брюссель та взяла участь у міжнародному форумі "Жінки: стабілізуючи небезпечний світ";

за авіапереліт за маршрутом „Київ-Брюссель-Київ” Є.КАРР особисто сплатила Державному авіаційному підприємству „Україна” шість тисяч вісімсот шістдесят гривень;

Під час перебування у Брюсселі Є.КАРР мешкала в готелі “Sheraton” і особисто сплатила за проживання в готелі 230 євро;

Є.КАРР особисто сплатила за користування Залою офіційних делегацій міжнародного аеропорту „Бориспіль” одну тисячу десять гривень, відповідно до затверджених тарифів».

Управління у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів просить засоби масової інформації ретельніше ставитися до інформації і не створювати підстав для різноманітних спекуляцій, йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня у Брюсселі пройшла конференція “Жінки: Стабілізуючи небезпечний світ”, на яку приїхало понад 50 жінок-лідерів. Серед них – Держсекретар США Кондоліза РАЙС, прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО, Президент Фінляндії Тар’я ГАЛОНЕН та інші.

Головною метою конференції її організатор, Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, назвала посилення співпраці для стабілізації та миру у світі.