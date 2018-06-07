Путін збирається рятувати російську демографію за рахунок біженців з окупованого Донбасу

За словами Путіна, в Росії кількість жінок дітородного віку до 2032 року скоротиться більш як на 25%, і це вдарить по економіці.

Президент Росії Володимир Путін після скарг біженців з окупованого Донбасу пообіцяв спростити отримання громадянства РФ для вирішення демографічних проблем країни.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав під час спілкування з росіянами під час «прямої лінії». До російського президента звернулись з проханням спростити набуття російського громадянства біженцями з окупованого Донбасу, оскільки без цього вони не можуть влаштуватися на роботу і легально перебувати на території Россії більш як 90 діб.

За словами Путіна, йому "незручно слухати проблеми конкретних людей" з окупованого Донбасу, у яких існують проблеми з працевлаштуванням у Росії.

"Я вже давав доручення міграційній службі звернути на це увагу, зробити відповідні пропозиції, відрегулювати ці питання в чинному законі", - сказав Путін.

За його словами, у РФ є законопроекти з цього приводу, але вони досі не реалізовані.

"Проблема має ширший характер. Я глибоко переконаний у тому, що ми взагалі повинні піти шляхом лібералізації всього, що пов'язано зі сферою набуття російського громадянства. Це має і гуманітарний вимір, це має і економічний вимір у зв'язку зі складною демографічною ситуацією в Росії", - сказав Путін.

Він наголосив, що в РФ ця проблема стає не тільки медичною, а набуває "яскраво вираженого економічного характеру".

"У нас кількість жінок дітородного віку до 2032 року скоротиться більш як на 25%. Це стає обмежувачем економічного зростання", - заявив Путін.

Президент РФ також заявив, що Росія і Україна «мають спільне майбутнє», незважаючи на нинішні проблеми між двома країнами.