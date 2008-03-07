Гриценко буде голосувати за зняття недоторканності з Президента

Народний депутат України Анатолій ГРИЦЕНКО закликає голосувати за законопроект, внесений представниками Партії регіонів, яким скасовується депутатська недоторканність та недоторканність Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Верховної Ради.

А.ГРИЦЕНКО наголосив, що даний законопроект не є досконалим, але він визначає, що усі в Україні мають бути рівні перед законом. Він зазначив, що сам голосуватиме не за законопроект, внесений представниками фракцій НУ-НС і БЮТ, оскільки у ньому йдеться лише про скасування депутатської недоторканності.

Як повідомляв УНІАН, члени фракції Партії регіонів Олександр ЛАВРИНОВИЧ і Юрій МІРОШНИЧЕНКО внесли законопроект про внесення змін до Конституції України в частині депутатської недоторканності. Законопроектом передбачено, що народний депутат не може бути без згоди ВР затриманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку судом. У законопроекті зазначається, що ця ж норма стосується і Президента України. Президенту гарантується недоторканність на час виконання повноважень, і він не може бути без згоди Верховної Ради України бути затриманий чи заарештований до винесення обвинувального вироку судом.

Автори законопроекту зазначають у пояснювальній записці, що "Конституцією України встановлено гарантію недоторканності для окремих посадових осіб (народних депутатів України, Президента України, суддів). При цьому Конституція України по різному встановлює обсяг недоторканності для народних депутатів України, Президента України, суддів". Йдеться також про те, що "недоторканність передбачає особливий порядок притягнення до відповідальності - лише за згодою Верховної Ради України, її мета - убезпечити посадових осіб від незаконного втручання в їх діяльність".

На думку народних депутатів, прийняття запропонованих змін надасть можливість чітко врегулювати статус народних депутатів України, Президента України та суддів, а також унеможливить використання недоторканності для уникнення відповідальності за порушення закону.