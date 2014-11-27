Депутати перенесли розгляд складу комітетів Ради на наступне засідання
13:30, 27 листопада 2014Політика
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Згідно з рішенням зборів парламентської коаліції, 2 грудня Верховна Рада України має визначити заступників голови ВР та склад парламентських комітетів.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, голова робочої групи з підготовки першої сесії Верховної Ради України 8-го скликання Володимир Гройсман оголосив пропозицію щодо того, аби “погодити та підтримати голосуванням на сесійному засіданні ВР 2 грудня кандидатів на посади першого заступника голови ВР та заступника голови ВР, а також персональний склад комітетів Верховної Ради України”.
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Водночас голова фракції “Блок Петра Порошенка” Юрій Луценко наголосив, що до 2 грудня необхідно вийти на узгоджене рішення щодо комітетів та уряду.
Це рішення депутати підтримали одноголосно.
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