Депутати перенесли розгляд складу комітетів Ради на наступне засідання

Як передає кореспондент УНІАН, голова робочої групи з підготовки першої сесії Верховної Ради України 8-го скликання Володимир Гройсман оголосив пропозицію щодо того, аби “погодити та підтримати голосуванням на сесійному засіданні ВР 2 грудня кандидатів на посади першого заступника голови ВР та заступника голови ВР, а також персональний склад комітетів Верховної Ради України”.

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Водночас голова фракції “Блок Петра Порошенка” Юрій Луценко наголосив, що до 2 грудня необхідно вийти на узгоджене рішення щодо комітетів та уряду.

Це рішення депутати підтримали одноголосно.