Вітренко думає, що Янукович може стати генсеком НАТО

Лідер ПСПУ Наталія Вітренко вважає, що референдумом про вступ України в НАТО (положення про його проведення зафіксоване у вчорашній ухвалі Верховної Ради) Партія регіонів намагається прикрити свої дійсні наміри «здати» Україну альянсу.

«У Ющенка головне завдання – ввести Україну в НАТО. Через референдум вони здадуть Україну в НАТО», - заявила Вітренко в інтерв`ю 24.ua.

На думку політика, це один з можливих варіантів обміну на широку коаліцію. «Так, вони хочуть широку коаліцію зробити. І нічого не хочуть міняти». Єдине, чого, на думку Вітренко добиваються майбутні учасники широкої коаліції, це – «прибрати з влади Тимошенко. Вона їм заважає. Тому, що вона розпоряджається бюджетом. Більше ніхто, до речі, не заважає. Їм не заважає Ющенко. Вони з ним дуже навіть дружать. Балога у них - взагалі сердешний друг».

На уточнююче питання, яким чином Україну планують через референдум підштовхнути до вступу в НАТО, Вітренко послалася на світовий досвід: «у 1982 році в Іспанії 52% населення були категорично проти НАТО. Завзятим супротивником НАТО виступав Хав’єр Солана. А потім американці почали з ним дуже щільну роботу. Почалася обробка масової свідомості. І в 1986 році 52% іспанців були «за». Іспанія увійшла до НАТО, а Хав’єр Солана став генсеком НАТО.

Якщо Іспанії вистачило 4 роки, то Україні буде досить 2. Час вже пішов», - додала Вітренко.

При цьому вона не виключає, що Янукович не стане генсеком НАТО. І іншим радить не зарікатися: «Не зарікайтеся. Коли Янукович ставив свій підпис під Універсалом національної єдності, де 27 стаття – членство в НАТО – про що він думав? Отже я б не ручалася – стане Янукович генсеком НАТО або не стане», - пояснила свою точку зору Вітренко.