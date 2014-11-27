Порошенко не чекає Третьої світової

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив, виступаючи у Верховній Раді з позачерговим посланням про зовнішнє і внутрішнє становище України.

«Третьою світовою війною нас лякати не треба. Насправді розпочинати її ніхто не збирається», - сказав він.

Читайте такожУ Порошенка спростували "погрози Путіна" розпочати наступ«План тихої ліквідації України, ми, як Народ України – зірвали рік тому!»,- підкреслив глава держави.