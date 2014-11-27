Порошенко не чекає Третьої світової
14:50, 27 листопада 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко вважає, що ніхто не збирається розпочинати третю світову війну.
Порошенко розповів про імовірність третьої світової / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив, виступаючи у Верховній Раді з позачерговим посланням про зовнішнє і внутрішнє становище України.
«Третьою світовою війною нас лякати не треба. Насправді розпочинати її ніхто не збирається», - сказав він.
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