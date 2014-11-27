Порошенко розкритикував принцип прийняття рішень Радою коаліції

16:13, 27 листопада 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко розкритикував принцип консенсусного ухвалення рішень в Раді коаліції, тому що прийняття будь-якого рішення може бути заблоковано одним членом Ради коаліції.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи сьогодні з парламентської трибуни.

"Уважно прочитав цю (коаліційну - УНІАН) угоду. Є речі, які я, можливо, особисто виписав би інакше. Наприклад, в регламентній частині. Ну хіба принцип консенсусного ухвалення рішень Радою коаліції "лише одноголосно" не нагадує liberum veto в середньовічному сеймі Речі Посполитої? Коли одним-єдиним вигуком «нє позволям!» можна було заблокувати будь-яке рішення. Думаю, польські історики могли би нам багато цікавого розповісти про цей досвід", - сказав Порошенко.

Водночас президент заявив, що в цілому коаліційна угода його влаштовує і він буде союзником коаліції.

"Але насправді суті це не змінює. У реалізації реформаторської, проєвропейської коаліційної угоди я є надійним союзником нового парламенту. І керуватимуся, насамперед, Конституцією України, де більш-менш відносно чітко виписані повноваження і сфери відповідальності української влади. Я впевнений, що тільки від ефективної взаємодії, від нашої синергії ми зможемо реально добитися тих результатів, яких очікує український народ. І я зроблю все від мене залежне, щоб забезпечити ефективну і злагоджену роботу президента, Верховної Ради, Кабінету міністрів України", - заявив Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 листопада, у парламенті восьмого скликання було створено коаліцію “Європейська Україна”.

До складу коаліції увійшли фракції партій «Блок Петра Порошенка», «Народний фронт», «Самопоміч», Радикальної партії та ВО «Батьківщина». Наразі членами коаліції є 302 народних депутата.

Керівні органи коаліції є загальні збори та Рада коаліції. У загальні збори коаліції входять всі депутати фракцій, що сформували коаліцію. У Раду коаліції - по три представники депутатських фракцій.

Рішення Ради коаліції приймаються консенсусом усіх фракцій, що сформували коаліцію. Кожна фракція має тільки один голос при голосуванні.

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