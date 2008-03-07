Тимошенко взяла собі ще шістьох радників

Кабінет Міністрів України розпорядженням № 378-р від 5 березня 2008 року призначив Ганну СКРИПНИК радником прем`єр-міністра України на громадських засадах.

Текст відповідного розпорядження за підписом прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на офіційному сайті Верховної Ради.

Крім того, згідно з розпорядженнями №№ 377-р, 376-р, 375-р, 374-р та 373-р, радниками глави уряду, відповідно призначено, Ярослава ЯЦКІВА (на громадських засадах), Еллу ЛІАНОВУ (на громадських засадах), Валерія ГЕЙЦЯ (на громадських засадах), Олександра ГІНЗБУРГА (на громадських засадах) та Олексія ДАНІЛОВА ( у складі штатних радників).