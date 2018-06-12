У Deutsche Welle вибачились за «громадянську війну» в Україні

У DW визнали, що розкритикований українським МЗС матеріал не відповідає редакційним стандартам.

Німецький мовник Deutsche Welle вибачився за свою статтю, в якій конфлікт на сході України було названо «громадянською війною», та виправив опублікований 11 червня матеріал.

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Відповідне повідомлення зявилось у Twitter англомовної редакції DW.

«Ми вибачаємось за те, що дана стаття не відповідає нашим редакційним стандартам – ми внесли відповідні правки у текст. Дякуємо за те, що привернули до цього нашу увагу», – вказано у повідомленні.

CORRECTION: We apologize that this article did not meet our editorial standards — we have amended the text accordingly. Thank you for bringing this to our attention. — dwnews (@dwnews) 12 июня 2018 г.

11 червня на англомовній версії Deutsche Welle вийшов матеріал, присвячений зустрічі глав МЗС країн нормандської четвірки у Берліні. У статті військовий конфлікт на Донбасі було названо «громадянською війною».

Застосоване німецьким мовником формулювання викликало обурення в МЗС України. Українська сторона закликала DW виправити статтю та надати роз'яснення.

«Неприйнятно бачити, як DWnews пише про «громадянську війну» в Україні. Це російська агресія проти України, що триває», – написала у Twitter речниця МЗС Мар’яна Беца.