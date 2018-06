У Deutsche Welle вибачились за «громадянську війну» в Україні

Німецький мовник Deutsche Welle вибачився за свою статтю, в якій конфлікт на сході України було названо «громадянською війною», та виправив опублікований 11 червня матеріал.

Читайте такожУ Берліні відбулися довгоочікувані переговори щодо Донбасу: Клімкін розповів про "хороші новини"

Відповідне повідомлення зявилось у Twitter англомовної редакції DW.

«Ми вибачаємось за те, що дана стаття не відповідає нашим редакційним стандартам – ми внесли відповідні правки у текст. Дякуємо за те, що привернули до цього нашу увагу», – вказано у повідомленні.

CORRECTION: We apologize that this article did not meet our editorial standards — we have amended the text accordingly. Thank you for bringing this to our attention.