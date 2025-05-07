Геймдизайнер вже написав половину сценарію, але художник ще не дав зворотного зв'язку.

Хідео Кодзіма повідомив, що працює над спільним проєктом із мангакою Дзюндзі Іто, це буде візуальна новела, яку згодом можуть адаптувати у фільм. Про це він розповів у своєму подкасті Koji10, не розкриваючи подробиць про зміст книги.

За словами геймдизайнера, він уже написав приблизно половину сценарію і передав його Іто, але той поки не зміг продовжити роботу через зайнятість. Кодзіма зазначив, що розраховує на відповідь, безпосередньо звернувшись до художника зі словами: "Іто-сан, будь ласка, напишіть".

Дзюндзі Іто - один із найвідоміших авторів хорор-манги, який прославився завдяки лякаючій деталізації та психологічній глибині своїх історій. Його культові роботи, на кшталт "Спіраль", надихнули безліч авторів у всьому світі та стали еталоном візуального жаху в манзі. Його стиль легко впізнаваний: моторошна анатомія, нав'язливі образи і похмурі сюжети.

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Це не вперше, коли Іто і Кодзіма працюють разом. Найбільший резонанс викликав анонс Silent Hills, хорор-гри, яку Кодзіма розробляв разом із режисером Гільєрмо дель Торо і за участю Дзюндзі Іто. Але. на жаль, проєкт скасували у 2015 році.

Раніше Хідео Кодзіма розповів, чого чекати від фільму за Death Stranding. Геймдизайнер ніколи не задумував свій проєкт як фільм, тож йому самому цікаво поглянути, що вийде.

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