Хідео Кодзіма повідомив, що працює над спільним проєктом із мангакою Дзюндзі Іто, це буде візуальна новела, яку згодом можуть адаптувати у фільм. Про це він розповів у своєму подкасті Koji10, не розкриваючи подробиць про зміст книги.
За словами геймдизайнера, він уже написав приблизно половину сценарію і передав його Іто, але той поки не зміг продовжити роботу через зайнятість. Кодзіма зазначив, що розраховує на відповідь, безпосередньо звернувшись до художника зі словами: "Іто-сан, будь ласка, напишіть".
Дзюндзі Іто - один із найвідоміших авторів хорор-манги, який прославився завдяки лякаючій деталізації та психологічній глибині своїх історій. Його культові роботи, на кшталт "Спіраль", надихнули безліч авторів у всьому світі та стали еталоном візуального жаху в манзі. Його стиль легко впізнаваний: моторошна анатомія, нав'язливі образи і похмурі сюжети.
Це не вперше, коли Іто і Кодзіма працюють разом. Найбільший резонанс викликав анонс Silent Hills, хорор-гри, яку Кодзіма розробляв разом із режисером Гільєрмо дель Торо і за участю Дзюндзі Іто. Але. на жаль, проєкт скасували у 2015 році.
Раніше Хідео Кодзіма розповів, чого чекати від фільму за Death Stranding. Геймдизайнер ніколи не задумував свій проєкт як фільм, тож йому самому цікаво поглянути, що вийде.