МЗС закликало Deutsche Welle виправити слова про «громадянську війну» в Україні

09:17, 12 червня 2018
Політика
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У МЗС України обурені статтею авторитетного німецького видання / REUTERS

Міністерство закордонних справ України очікує від німецького видання Deutsche Welle виправлення статті, у якій збройне протистояння на сході України називають «громадянською війною».

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«Неприйнятно бачити, як DWnews пише про «громадянську війну» в Україні. Це російська агресія проти України, що триває», – написала у Twitter речниця МЗС Мар’яна Беца.

Дипломат зазначила, що повідомлення має базуватись на фактах.

«Ми очікуємо роз’яснення та виправлення статті у відповідності до міжнародного права», – вказала представниця МЗС.

Стаття, яку прокоментувала Беца, вийшла на англомовній версії Deutsche Welle 11 червня, і присвячена зустрічі глав МЗС країн нормандської четвірки у Берліні.

Скриншот - Twitter

Напередодні, 11 червня, глави зовнішньополітичних відомств країн "Нормандської четвірки" (України, Німеччини, Франції та Росії) зустрілись у Берліні. Сторони предметно обговорили питання розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі та вперше торкнулися питання звільнення українських політичних в'язнів, які незаконно утримуються на території Російської Федерації. 

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Теги: #Донбас#війна#нормандська четвірка