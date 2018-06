МЗС закликало Deutsche Welle виправити слова про «громадянську війну» в Україні

Міністерство закордонних справ України очікує від німецького видання Deutsche Welle виправлення статті, у якій збройне протистояння на сході України називають «громадянською війною».

«Неприйнятно бачити, як DWnews пише про «громадянську війну» в Україні. Це російська агресія проти України, що триває», – написала у Twitter речниця МЗС Мар’яна Беца.

Дипломат зазначила, що повідомлення має базуватись на фактах.

«Ми очікуємо роз’яснення та виправлення статті у відповідності до міжнародного права», – вказала представниця МЗС.

