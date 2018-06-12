МЗС закликало Deutsche Welle виправити слова про «громадянську війну» в Україні
Міністерство закордонних справ України очікує від німецького видання Deutsche Welle виправлення статті, у якій збройне протистояння на сході України називають «громадянською війною».
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«Неприйнятно бачити, як DWnews пише про «громадянську війну» в Україні. Це російська агресія проти України, що триває», – написала у Twitter речниця МЗС Мар’яна Беца.
Дипломат зазначила, що повідомлення має базуватись на фактах.
«Ми очікуємо роз’яснення та виправлення статті у відповідності до міжнародного права», – вказала представниця МЗС.
.@dwnews Reporting should be based on facts. We expect clarification&correction of article in line with internat law https://t.co/knzlvvdCpg— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 12 июня 2018 г.
Стаття, яку прокоментувала Беца, вийшла на англомовній версії Deutsche Welle 11 червня, і присвячена зустрічі глав МЗС країн нормандської четвірки у Берліні.
Напередодні, 11 червня, глави зовнішньополітичних відомств країн "Нормандської четвірки" (України, Німеччини, Франції та Росії) зустрілись у Берліні. Сторони предметно обговорили питання розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі та вперше торкнулися питання звільнення українських політичних в'язнів, які незаконно утримуються на території Російської Федерації.