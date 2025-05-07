Глава EA Ендрю Вілсон укотре нагадав, що індустрія сильно змінилася.

Поки Microsoft збирається глобально підвищувати ціни на свої консолі та ігри, Electronic Arts вирішила не поспішати в той самий бік. Під час телефонної розмови з інвесторами директор EA Ендрю Вілсон дав зрозуміти: компанія не збирається переглядати цінову політику, принаймні, поки що.

За його словами, EA тепер працює з широким діапазоном моделей продажів, від free-to-play до Deluxe-видань по 100 доларів, і головна мета у всіх випадках залишається незмінною: поєднати якість і ціну. Саме цей підхід, на думку керівництва, робить бізнес стійким і дає змогу йому зростати:

"Наш бізнес сильно змінився за останні 10 років. Тоді все крутилося навколо продажу блискучих дисків у пластикових коробках на полицях магазинів. Сьогодні це лише мала частина".

Фінансовий директор компанії теж підтвердив, що жодних змін у поточній ціновій стратегії не заплановано: "Ми, як і раніше, дотримуємося колишнього курсу".

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