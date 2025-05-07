Рух українських безпілотників змусив росіян ввести на території Московської області "план ковер", який передбачає закриття аеропортів.

Цієї ночі далекобійні дрони Служби безпеки України уразили два заводи вісйьково-промислового комплексу (ВПК) в російському тилу.

Як повідомили джерела УНІАН у спецслужбі, бавовна "завітала" на "Базальт" - головне оборонне підприємство РФ з виготовлення озброєння і боєприпасів для усіх родів військ армії РФ (Красноармійськ, Московська обл.). Там місцеві жителі нарахували щонайменше 7 вибухів, після яких розпочалася пожежа. А також на завод "Сплав" - єдине в РФ підприємство, яке проектує і розробляє реактивні системи залпового вогню і патрони (м. Тула). Після прильотів дронів на території підприємства виникла сильна пожежа та задимлення.

Окрім того, за словами співрозмовника, рух українських безпілотників змусив росіян ввести на території Московської області "план ковер", який передбачає закриття аеропортів. Це створило транспортний колапс: авіакомпанії скасували сотні рейсів.

"На відміну від росіян, які б’ють по житловим багатоповерхівкам у мирних містах, СБУ працює чітко по військовим об’єктам, які допомагають ворогу здійснювати збройну агресію проти України. Робота над послабленням військових спроможностей Росії триватиме й надалі", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Удари по РФ

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, за даними ЗМІ, літак, яким президент Сербії Александар Вучич летів у Москву для участі у святкових заходах до дня перемоги, приземлився в Баку й не зміг продовжити свій шлях, оскільки був відсутній дозвіл на продовження польоту через війну між Росією та Україною. Зазначалося, що раніше дозвіл був, але наразі його скасовано. Ймовірно, це сталося через атаку українських безпілотників на російські регіони, у зв’язку з чим закриті російські аеропорти.

Крім того, варто зазначити, що нещодавно дрони СБУ уразили Муромський приладобудівний завод (Володимирська область). Завод спеціалізується на виробництві засобів запалювання боєприпасів, а також комплектуючих та виробів для військово-морського флоту та військової авіації РФ.

На заводі пролунало 5 вибухів, попередньо відомо про ураження двох будівель, розпочалася пожежа. Муромський приладобудівний завод внесено у санкційні списки України та ЄС, оскільки він відіграє значну роль у забезпеченні військової агресії проти України. Але, як бачимо, Служба безпеки вирішила ці санкції трохи розширити.

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