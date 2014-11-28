З початку "перемир’я" військові РФ та бойовики більше 3,5 тисяч разів атакували сили АТО – ІС
09:22, 28 листопада 2014Політика
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Загальна кількість обстрілів військами російських найманців та бойовиків позицій сил АТО з початку так званого «перемир'я» перевищила 3 тис. 580.
Загальна кількість обстрілів після "перемир’я" перевищила 3 тис. 580 / УНІАН
Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.
Читайте такожСиловики знищили один з танків бойовиків, що "кочував" під Вуглегірськом За його словами, за минулу добу зафіксовано близько 50 обстрілів позицій українських військ, зокрема: на Донецькому напрямку - 22 обстріли, на Луганському напрямку - 11, на Дебальцевському напрямку - 10, на Маріупольському напрямку - 3, на Первомайському напрямку - 1.
Нагадаємо, в районі Гранітного Донецької області зведені війська РФ і бойовиків зробили нові спроби просування в бік Старогнатівки, однак зазнали поразки.
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