З початку "перемир’я" військові РФ та бойовики більше 3,5 тисяч разів атакували сили АТО – ІС

Про це повідомляє координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожСиловики знищили один з танків бойовиків, що "кочував" під Вуглегірськом За його словами, за минулу добу зафіксовано близько 50 обстрілів позицій українських військ, зокрема: на Донецькому напрямку - 22 обстріли, на Луганському напрямку - 11, на Дебальцевському напрямку - 10, на Маріупольському напрямку - 3, на Первомайському напрямку - 1.

Нагадаємо, в районі Гранітного Донецької області зведені війська РФ і бойовиків зробили нові спроби просування в бік Старогнатівки, однак зазнали поразки.