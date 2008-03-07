У Черновецького заявляють про необхідність врегулювати тарифи на проїзд у метро

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Денис БАСС заявляє про необхідність врегулювати тарифи на проїзд у столичному метрополітені.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це він сказав на розширеному засіданні колегії КМДА.

Зокрема, за словами Д.БАССА, наразі назріла необхідність розглянути питання тарифів. «Нам необхідно врегулювати тарифи на проїзд у Київському метро. В інших країнах тарифи давно диференційовані – вартість проїзду в метро залежить від відстані, тобто кількості станцій", - сказав він.

Д.БАСС додав, що "це питання стоїть достатньо гостро, адже проїзд у метро у нас залишається найдешевшим в світі".

"Проте ми не збираємося підвищувати тарифи, поки якість обслуговування в метрополітені значно не підвищиться. Я вважаю, що люди не повинні платити більше за той сервіс, який можна наразі отримати, користуючись послугами метро», - зауважив Д.БАСС.

Він повідомив, що нині завершується розробка програми розвитку метрополітену, яку незабаром буде представлено на розгляд депутатам Київради.