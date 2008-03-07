БЮТ планує оновити Київраду найближчого вівторка

Центральна виборча комісії планує на своєму засіданні 11 березня розглянути питання щодо визнання обраними депутатів Київради за поданням Блоку Юлії Тимошенко.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Згідно з повідомленням, засідання скликано відповідно до частини другої статті 11 Закону України „Про Центральну виборчу комісію”.

Засідання розпочнеться об 11.00 і проходитиме за адресою: площа Лесі Українки, 1,2-й поверх, прес-центр Комісії.

Акредитація на захід триватиме до 10.00 11 березня за телефонами: 256-81-72, 256-82-80.

Як повідомляв УНІАН, БЮТ звернувся з позовом до Окружного адміністративного суду Києва з приводу бездіяльності ЦВК, яка повинна була на своєму засіданні 6 березня зареєструвати нових депутатів Київради від БЮТ.

Як повідомив народний депутат, член БЮТ Андрій ПОРТНОВ, у позові Блок вимагає визнати незаконною бездіяльність ЦВК та зобов’язати Комісію зареєструвати нових депутатів.

Довідка УНІАН. 12 січня 2007 р. Верховна Рада України ухвалила закон про імперативний мандат для депутатів Верховної Ради Криму і місцевих рад, обраних за пропорційною виборчою системою, що передбачає заборону переходу між фракціями депутатів місцевих рад.

2 червня 2007 року з`їзд БЮТ прийняв рішення про позбавлення повноважень 15 свої колишніх депутатів у Київраді, які вийшли із фракції (на місцевих виборах 2006 р. за списками БЮТ до Київради пройшов 41 депутат).