Засуджений на 8 років за хабар екс-мер Болграда може вийти на свободу, не "відсидівши" і року

У вівторок, 2 грудня, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ розгляне касаційну скаргу Корольова на винесений у квітні цього року вирок про визнання його винним.

Жителі Болграда, які хочуть справедливого покарання для свого колишнього мера, мають намір приїхати до Києва і пікетувати суд. Кажуть, питанням звільнення Королева всерйоз зайнявся народний депутат України, екс-регіонал Антон Кіссе, якого з Корольовим пов'язує давня дружба.

"Ми знаємо, що Кіссе хоче витягти з в'язниці свого друга. Від головуючого у справі Корольова судді Юрія Фурика вимагають скасувати вирок і повністю виправдати Королева" - каже мешканка Болграда Валентина Ненова. "Корольов потрібен Кіссе, щоб його руками продовжувати грабувати наше місто. Ми цього не допустимо. І взагалі нам дуже прикро, що Болград більше відомий не тим, що в ньому народився і виріс президент України Петро Порошенко, а тим, що в ньому працював хабарник Корольов".

Сергій Корольов отримав скандальну славу задовго до вироку за отримання хабара. У 2011 році в стані алкогольного сп'яніння він побив директора школи, а перебуваючи за кермом свого автомобіля Volvo збив 5-річну дитину. В обох випадках Королеву вдалося уникнути відповідальності.