Блок Литвина вимагає позбавити недоторканності всіх 7 тисяч посадовців

Депутатська фракція «Блок Литвина» наполягає на необхідності позбавлення недоторканності усіх 7 тисяч громадян, що мають цей статус. Про це йдеться в заяві “про позицію депутатської фракції «Блок Литвина» щодо питання про зняття недоторканості посадових осіб”, переданій УНІАН.

У документі, зокрема, зазначається, що “7 березня 2008 року фракція «Блок Литвина» у Верховній Раді України у повному складі проголосувала за внесення змін до Конституції України щодо ліквідації недоторканності окремих посадових осіб, який передбачає реалізацію найважливішого конституційного положення про рівність усіх громадян України перед Законом. На відміну від авторів іншого законопроекту, в якому йдеться про скасування недоторканості лише 450 народних депутатів з понад семи тисяч громадян, що мають цей статус, депутати «Блоку Литвина» неухильно відстоюють необхідність позбавлення недоторканості для всіх без винятку”.

“Блок Литвина” вважає, що в Україні не повинно існувати касти недоторканих. Але, приймаючи таке рішення, “необхідно зупинити політизацію правоохоронних органів України, яка досягла найвищого рівня. Формування їх керівництва здійснюється не на професійній основі, а за квотно-партійним принципом. Відтак, реальною є загроза застосування цих органів як інструменту тиску та шантажу з метою перетворення народних депутатів України на слухняних виконавців чужої волі. В умовах здійснення управління в ручному режимі, як тепер, можливі серйозні порушення основ демократії та сповзання до узурпації влади окремими політичними кланами чи особами”, йдеться в заяві.

Тому фракція наполягає на комплексному, послідовному розв’язанні проблеми рівності перед Законом. В тому числі, шляхом прийняття нового виборчого закону, суть якого - у відновленні округів, відкритості виборчих списків, закріпленні кожного народного депутата за територіями, реальному механізмі відкликання та системі звітності парламентарів перед виборцями.

Лише таке комплексне рішення створить рівні умови функціонування всіх гілок влади, забезпечить їх реальну відповідальність перед українським народом, переконані в “Блоці Литвина”.