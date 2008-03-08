Турчинов сказав залучити Росію до прибирання

Перший віце-прем’єр-міністр Олександр Турчинов доручив відомствам вжити необхідних заходів для локалізації забруднення у Керченській протоці, щоб забезпечити сприятливі умови для проведення курортного сезону.

Як повідомляє прес-служба уряду, такі доручення дані МНС, Мінтрансзв’язку, Мінприроди, міністерству фінансів, міністерству економіки, міністерству охорони здоров’я, МЗС, Раді міністрів АР Крим.

Перший віце-прем’єр також дав доручення активізувати переговорний процес із залучення Російської Федерації, інших країн та міжнародних організацій до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Українська правда