Турчинов сказав залучити Росію до прибирання

11:14, 08 березня 2008
Політика
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Перший віце-прем’єр дав доручення

Перший віце-прем’єр-міністр Олександр Турчинов доручив відомствам вжити необхідних заходів для локалізації забруднення у Керченській протоці, щоб забезпечити сприятливі умови для проведення курортного сезону.

Як повідомляє прес-служба уряду, такі доручення дані МНС, Мінтрансзв’язку, Мінприроди, міністерству фінансів, міністерству економіки, міністерству охорони здоров’я, МЗС, Раді міністрів АР Крим.

Перший віце-прем’єр також дав доручення активізувати переговорний процес із залучення Російської Федерації, інших країн та міжнародних організацій до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Українська правда

 

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