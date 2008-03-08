У Тимошенко вважають ціну на газ для України ”умовно ринковою”

Марнотратне використання енергетичних ресурсів українською промисловістю на тлі різкого зростання цін на енергоносії є прямою загрозою суверенітету країни, застерігає радник прем’єр-міністра, народний депутат від БЮТ Олександр Гудима.

"Ціна на газ, її зростання, ситуація з монопольним газозабезпеченням є загрозою не лише енергетичній безпеці України, а й її суверенітету", — пише депутат у своїй статті в "Дзеркалі тижня", повідомляє Українська правда.

На його думку, українська промисловість вкрай неефективно використовує енергоресурси. "Енергоємність ВВП України у 2,6 разу перевищує середній рівень енергоємності ВВП країн світу", — підкреслює радник прем’єра.

"У той час як провідні держави світу забезпечують оптимальну структуру енергоспоживання, в Україні ця структура гіпертрофована та має високу залежність від поставок природного газу зовні", — констатує він.

При цьому Гудима особливо наголошує на необхідності диверсифікації газового імпорту. "Доки Україна не матиме трьох рівноцінних джерел газопостачання, доти існуватиме тільки "умовно ринкова" ціна на газ", - підкреслюється в статті.

Вихід зі складної ситуації радник прем’єра бачить також у скороченні споживання енергоносіїв, зокрема, природного газу.