ГПУ підозрює Калєтніка та Олійника в організації голосування за «закони 16 січня»

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, за словами генерального прокурора Віталія Яреми, Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишніх народних депутатів Калєтніка та Олійника у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

За словами Яреми, досудовим розслідуванням встановлено, що колишній перший заступник голови ВР Калєтнік, головуючи 16 січня 2014 року під час ранкового пленарного засідання третьої сесії Верховної Ради VII скликання, вступивши у злочинну змову з головою Лічильної комісії ВР, організували та провели з порушеннями чинного законодавства незаконне голосування щодо включення до порядку денного сесії, а також прийняття 9 законопроектів, які стосувалися конституційних прав і свобод людини і громадянина.

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У вказаному кримінальному провадженні зазначеним колишнім народним депутатам заочно повідомлено про підозру.

Ярема зауважив, що на даний час готуються клопотання про обрання їм запобіжних заходів. Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, щодо колишнього першого заступника голови Верховної Ради Калєтніка і народного депутата від Партії регіонів Олійника відкрито провадження за фактом фальсифікації підрахунку голосів під час пленарного засідання парламенту, яке відбулося 16 січня 2014 року. Тодішні провладні фракції ухвалили "в ручному режимі" ряд законів, що обмежували конституційні права і свободи громадян. Зокрема, ВР посилила обмеження на проведення масових акцій, амністувала співробітників спецпідрозділу "Беркут", які били мирних демонстрантів, ввела відповідальність за наклеп і жорстко регламентувала діяльність ЗМІ.

28 лютого Верховна Рада скасувала ці репресивні закони.