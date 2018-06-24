ЗМІ повідомили подробиці нападу на табір ромів у Львові – постраждав 10-річний хлопчик

Нападники завдали ножових поранень дитині та молодій жінці, постраждалих госпіталізовано.

В результаті нападу групи осіб на табір ромів в околицях Львова загинув 24-річний парубок, ще декількох осіб госпіталізували з ножовими пораненнями.

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Як повідомляє місцеве видання ZAXID.net, напад відбувся на вулиці Трускавецькій. Внаслідок сутичок загинув хлопець ромської національності, мешканець села Рівне Закарпатської області.

Ще трьох осіб госпіталізували з ножовими пораненнями – 19-річного мешканця міста Мукачеве, 30-річну жительку села Буркатове Закарпатської області та 10-річного хлопчика, який також є мешканцем села Буркатове.

Як повідомлялося, група осіб в масках увечері 23 червня здійснила напад на табір ромів у лісовому масиві на околиці Львова. В ході інциденту загинула одна особа, ще четверо були травмовані. Поліцейські, що прибули на місце, затримали нападників.