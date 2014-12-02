"Народний фронт" претендує на 7 парламентських комітетів

Про це в коментарі журналістам сказав депутат від "Народного фронту" Сергій Пашинський.

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Зокрема, як зазначив депутат, "Народний фронт" претендує на комітети з питань безпеки і оборони, з питань паливно-енергетичного комплексу, економічної політики, освіти та науки, свободи слова, а також соціальної політики. Крім того, комітет з питань боротьби з корупцією.

"Це позиція нашої фракції. Вона вчора одноголосно на засіданні фракції була підтримана", - сказав Сергій Пашинський.