Президент України поклав квіти до пам’ятника Тарасові Шевченку

10:38, 09 березня 2008
Політика
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(список учасників церемонії)

З нагоди 194-ї річниці від Дня народження Тараса Шевченка Президент України Віктор ЮЩЕНКО поклав квіти до пам’ятника Великому Кобзарю у Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, у церемонії покладання квітів також взяли участь прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ, міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО, міністр культури і туризму Василь ВОВКУН, міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА, міністр палива і енергетики Юрій ПРОДАН, міністр охорони здоров`я Василь КНЯЗЕВИЧ, міністр у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, голова депутатської фракції “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО, виконуючий обов’язки голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, секретар Київради Олесь ДОВГИЙ, народні депутати, представники місцевої виконавчої влади та громадських організацій.

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