У Севастополі відбулись урочистості з нагоди 194-ї річниці Тараса Шевченка

У Севастополі відбулись урочисті заходи з нагоди 194-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка.

Як передає кореспондент УНІАН, біля пам’ятника великому Кобзарю на проспекті Жовтневої революції відбувся мітинг пам’яті та церемонія покладання квітів.

У заходах взяли участь представники керівництва міської державної адміністрації та міської ради, командування Військово-Морських Сил України і Чорноморського флоту РФ, представники політичних партій і громадських організацій.

Після мітингу відбулось урочисте проходження підрозділу почесної варти українських ВМС.