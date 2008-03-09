У Севастополі відбулись урочистості з нагоди 194-ї річниці Тараса Шевченка
12:56, 09 березня 2008Політика
811 0
Мітинг та покладання квітів
У Севастополі відбулись урочисті заходи з нагоди 194-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка.
Як передає кореспондент УНІАН, біля пам’ятника великому Кобзарю на проспекті Жовтневої революції відбувся мітинг пам’яті та церемонія покладання квітів.
У заходах взяли участь представники керівництва міської державної адміністрації та міської ради, командування Військово-Морських Сил України і Чорноморського флоту РФ, представники політичних партій і громадських організацій.
Після мітингу відбулось урочисте проходження підрозділу почесної варти українських ВМС.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter