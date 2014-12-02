У Раді створили міжфракційне об'єднання «За Харків, за Слобожанщину»

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова Верховної Ради України Володимир Гройсман.

Він не уточнив, скільки народних депутатів увійшло до цього міжфракційного об'єднання.

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Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вніс на розгляд Верховної Ради кандидатури, які запропоновані зборами коаліції до складу уряду. На цьому збори коаліції були завершені.