Яценюк зачитав присягу члена уряду

Як передає кореспондент УНІАН, він на засіданні парламенту нагадав, що відповідно до закону України “Про Кабінет міністрів України” голова уряду зачитує присягу члена КМУ, а його члени скріплюють її підписами.

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Яценюк присягнув на вірність українському народу та пообіцяв зміцнювати суверенітет і незалежність України, відстоювати права і свободи людини та громадянина, дбати про добробут українського народу, сталий демократичний розвиток суспільства.

«Вступаю на посаду прем’єра, і уряд приступає до виконання своїх обов’язків», - сказав він.