До кінця тижня програма дій Кабміну буде представлена в Раді

При цьому уряд присвятить обговоренню документа окреме засідання, заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, відкриваючи перше засідання нового Кабміну.

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"Програма дій – це не набір слів, а набір конкретний цілей і шляхів досягнення цих цілей. Кожен міністр повинен на 2015 рік визначити три ключові пріоритети й сказати, яким чином буде досягнуто цих пріоритетів. Ми присвятимо програмі окреме засідання», - сказав глава уряду.

Він підкреслив, що документ повинен торкатися питань оборони, економіки, особливо - податкової реформи та реформи єдиного соцвнеску, боротьби з корупцією, питань реформи в енергетиці в цілому і НАК "Нафтогаз України", зокрема, а також реформи публічної адміністрації.

"Наш уряд виконуватиме все, для чого нас обирали, для чого нас призначили, – сказав Арсеній Яценюк. - Ситуація дуже складна в секторі безпеки. Основні ресурси має бути спрямовано на питання безпеки держави. Окрім зовнішньої агресії, у нас є внутрішня агресія. Це корупція".