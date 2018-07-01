Австрія почала головування в ЄС, Порошенко "зробив свої ставки" на Відень

Петро Порошенко розраховує на ефективний внесок Відня у просування порядку денного відносин Україна-ЄС під час головування Австрії у Євросоюзі.

Австрія почала головування у Раді Європейського Союзу.

Про це повідомляється на сайті австрійського головування в ЄС.

"Під час свого головування Австрія має намір взяти на себе сполучну роль у Європі і зменшити напруженість, що виникла останнім часом. Нам важливо зміцнити довіру до ЄС і забезпечити, щоб Європейський Союз міг виконувати свої великі завдання", - заявив федеральний канцлер Себастьян Курц з нагоди вступу Австрії на посаду голови Ради Європейського Союзу.

Під девізом "Європа, яка захищає", австрійський уряд зосередить свою увагу на таких областях під час свого головування: безпека і боротьба з незаконною міграцією, забезпечення процвітання і конкурентоспроможності через цифровизацію і стабільність у регіоні. Останнє також включає підтримку наших зусиль західнобалканських країн щодо зближення з ЄС.

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Крім того, Австрія виступатиме за зміцнення принципу субсидіарності: Європейський Союз повинен зосередити свою увагу на великих питаннях, що потребують спільного рішення, і зробити крок назад, коли йдеться про дрібніші питання, коли держави-члени або регіони мають більше можливостей для ухвалення рішень .

Зазначається, що після свого головування у 1998 і 2006 роках Австрія утретє вступила на посаду голови Ради Європейського Союзу у другій половині 2018 року. За ці півроку країна стане важливим хабом у політиці ЄС: всього очікується близько 48 тисяч гостей на близько 300 заходах. Крім того, культурна рамкова програма в Брюсселі та Австрії продемонструє різноманітність австрійського мистецтва і культури на європейському рівні.

Головування Австрії триватиме до 1 січня 2019 року, до цього в ЄС головувала Болгарія.

Президент України Петро Порошенко розраховує на ефективний внесок Відня у просування порядку денного відносин Україна-ЄС під час головування Австрії у Євросоюзі.

Про це він напиcав у Facebook.

«Вітаю початок Австрійського головування в Раді ЄС. В Україні цінують високий рівень нашого партнерства в справі забезпечення безпеки Європи. Розраховуємо на конструктивний та ефективний внесок Відня у просування амбіційного порядку денного відносин Україна-ЄС», - зауважив Порошенко.

За його словами, також в Україні сподіваються на непорушність єдності і солідарності ЄС з Україною з метою спільної протидії триваючій агресії Кремля та відстоювання європейських цінностей.