Міноборони спростовує інформацію про використання касетних бомб українською армією

Про це йдеться в офіційній заяві Міноборони.

«За час проведення антитерористичної операції на сході України Збройні Сили України не використовували і не використовують боєприпаси, заборонені міжнародними договорами, у тому числі касетні боєприпаси», - йдеться у заяві.

У Мінобороні заявляють, що тиражування подібної інформації здійснюється з метою дискредитувати імідж України на міжнародній арені та завдати максимальної шкоди репутації українській владі та Збройним Силам.

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Також повідомляється, що з дати оголошення припинення вогню (5 вересня), станом на 3 грудня, терористи здійснили 3 тисячі 819 обстрілів позицій сил АТО з гармат, мінометів та систем залпового вогню БМ-21 «Град».

«Підрозділи Збройних Сил України, які беруть участь в антитерористичній операції, відкривають вогонь у відповідь по виявленим вогневим позиціям терористів лише у тому випадку, коли в зоні ураження немає мирних мешканців», - йдеться у заяві відомства.

Раніше Міжнародна організація з захисту прав людини Human Rights Watch заявила, що касетні бомби могли використовуватися як українськими силами, так і бойовиками на Донбасі. Про це сьогодні, 3 грудня, сказав виконавчий директор Human Rights Watch Кеннет Рот.

В той же час, в РНБО заявляли, що востаннє Україна отримувала касетні боєприпаси в 1991 році, а знайдені в зоні АТО уламки таких бомб мають маркування з датою випуску 16.06.2003 року.