Фракція Порошенка отримає бюджетний комітет Ради, а «Народний фронт» забере пост віце-спікера - ЗМІ

Про це повідомляє INSIDER з посиланням на джерела.

Квоти розподіляються наступним чином: БПП – 11, "Народний фронт" – 7, "Самопоміч" – 3, Радикальна партія – 2, "Батьківщина" – 3, "Опозиційний блок" - 1.

Такої домовленості досягнуто в середу на зустрічі різних фракцій парламенту.

"Народний фронт" і "Самопоміч" отримають посади віце-спікерів.

"Народний фронт" поки не визначився з кандидатом віце-спікера. На це місце претендують Андрій Іванчук, Андрій Парубій, Андрій Тетерук.

"Самопоміч" отримала посаду під Оксану Сироїд.

Регламентний комітет очолить представник "Опозиційного блоку" Вадим Рабинович.

Бюджетний комітет – Юрій Луценко (БПП)

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Комітет з питань фінансів і банківської діяльності – Андрій Павелко (БПП)

Антикорупційний комітет очолить Єгор Соболєв ("Батьківщина").

Комітет закордонних справ - Ганна Гопко ("Самопоміч").

Також "Самопоміч" отримає Комітет з питань інформатизації та інформаційних технологій.

Комітет податкової та митної політики можуть очолити представники БПП Оксана Продан, Роман Насіров, Ніна Южаніна.