Фракція Порошенка отримає бюджетний комітет Ради, а «Народний фронт» забере пост віце-спікера - ЗМІ
Парламентські сили домовилися про розподіл парламентських комітетів за квотами.
Про це повідомляє INSIDER з посиланням на джерела.
Квоти розподіляються наступним чином: БПП – 11, "Народний фронт" – 7, "Самопоміч" – 3, Радикальна партія – 2, "Батьківщина" – 3, "Опозиційний блок" - 1.
Такої домовленості досягнуто в середу на зустрічі різних фракцій парламенту.
"Народний фронт" і "Самопоміч" отримають посади віце-спікерів.
"Народний фронт" поки не визначився з кандидатом віце-спікера. На це місце претендують Андрій Іванчук, Андрій Парубій, Андрій Тетерук.
"Самопоміч" отримала посаду під Оксану Сироїд.
Регламентний комітет очолить представник "Опозиційного блоку" Вадим Рабинович.
Бюджетний комітет – Юрій Луценко (БПП)
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Комітет з питань фінансів і банківської діяльності – Андрій Павелко (БПП)
Антикорупційний комітет очолить Єгор Соболєв ("Батьківщина").
Комітет закордонних справ - Ганна Гопко ("Самопоміч").
Також "Самопоміч" отримає Комітет з питань інформатизації та інформаційних технологій.
Комітет податкової та митної політики можуть очолити представники БПП Оксана Продан, Роман Насіров, Ніна Южаніна.