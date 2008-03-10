Тимошенко: стабільність коаліції залежить від двох команд

Парламентська коаліція в Україні є стабільною. Про це заявила прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко в Брюсселі.

Як передає "5 канал", глава уряду відзначила, що стабільність коаліції залежить від двох складових її команд – президентської і прем`єрської. При цьому Ю.Тимошенко підкреслила, що повністю упевнена в своїй команді.

Також вона запевнила, що в Україні є політична стабільність. На її думку, в країні зараз відбуваються просто динамічні зміни.

Нагадаємо, 10-11 березня прем`єр-міністр Ю.Тимошенко здійснює дводенний робочий візит до Брюсселя.

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