Microsoft не визнавав Крим у складі Росії

"Інформація про те, що Microsoft нібито надсилав листи про необхідність переліцензувати раніше придбане програмне забезпечення, не відповідає дійсності. У практиці компанії не існує терміну "переліцензування". Лист, на який посилається видання, є стандартним повідомленням про найвигідніші способи легалізації піратських продуктів. Подібні листи розсилаються у всіх країнах присутності компанії", - пояснено в офіційному спростуванні Microsoft.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖMicrosoft визнала Крим суб'єктом РФ

Кримські компанії розцінили повідомлення від Microsoft про необхідність ліцензувати піратські версії про визнання Криму суб'єктом РФ.

Російські і кримські ЗМІ 4 грудня поширили повідомлення про нібито визнання корпорацією анексії Криму Російською Федерацією.