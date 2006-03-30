Блохін присвятить у деталі прибуття до Києва Кубка Чемпіонату світу з футболу FIFA. Прес-конференція у Києві

17:30, 30 березня 2006
Політика
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