У GOG запустили роздачу 13 тайтлів для дорослих, серед них є Postal 2 / Скриншот

Онлайн-магазин GOG, яким керує компанія CD Projekt, запустив роздачу 13 ігор на знак протесту проти цензури в індустрії. Це реакція у відповідь на масове видалення ігор для дорослих зі Steam і itch.io, яке почалося в липні.

Ініціатива отримала назву FreedomToBuy.games. Цією акцією GOG виступає "проти тихого стирання творчих творів із цифрових полиць".

Які ігри роздає GOG:

  • Leap of Love;
  • Being a DIK – Season 1;
  • Leap of Faith;
  • POSTAL 2;
  • House Party;
  • HuniePop;
  • Lust Theory;
  • Agony + Agony Unrated;
  • Treasure of Nadia;
  • Summer’s Gone – Season 1;
  • Fetish Locator Week One;
  • Helping the Hotties;
  • Sapphire Safari.

Акція обмежена в часі двома днями, і на момент публікації замітки вона діятиме близько 35 годин.

Відео дня

GOG безкоштовно роздає 13 ігор для дорослих на знак протесту проти цензури

Видалення еротичних ігор з itchio і Steam стало головним скандалом місяця. Низка тайтлів стали зникати з віртуальних полиць через масові скарги з боку австралійських правозахисників і пов'язані з ними вимоги платіжних систем Mastercard, Visa і Paypal.

Тим часом в EGS дарують гру від легендарної студії Amanita Design з рейтингом 96%. Це кумедний квест про мандрівника, якому необхідно роздобути невловиму пташку і обміняти її на човен.

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