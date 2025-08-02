GOG безкоштовно роздає 13 ігор для дорослих на знак протесту проти цензури

Цією акцією платформа виступає "проти тихого стирання творчих творів з цифрових полиць".

Онлайн-магазин GOG, яким керує компанія CD Projekt, запустив роздачу 13 ігор на знак протесту проти цензури в індустрії. Це реакція у відповідь на масове видалення ігор для дорослих зі Steam і itch.io, яке почалося в липні.

Ініціатива отримала назву FreedomToBuy.games. Цією акцією GOG виступає "проти тихого стирання творчих творів із цифрових полиць".

Які ігри роздає GOG:

Leap of Love;

Being a DIK – Season 1;

Leap of Faith;

POSTAL 2;

House Party;

HuniePop;

Lust Theory;

Agony + Agony Unrated;

Treasure of Nadia;

Summer’s Gone – Season 1;

Fetish Locator Week One;

Helping the Hotties;

Sapphire Safari.

Акція обмежена в часі двома днями, і на момент публікації замітки вона діятиме близько 35 годин.

Відео дня

Видалення еротичних ігор з itchio і Steam стало головним скандалом місяця. Низка тайтлів стали зникати з віртуальних полиць через масові скарги з боку австралійських правозахисників і пов'язані з ними вимоги платіжних систем Mastercard, Visa і Paypal.

Тим часом в EGS дарують гру від легендарної студії Amanita Design з рейтингом 96%. Це кумедний квест про мандрівника, якому необхідно роздобути невловиму пташку і обміняти її на човен.

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