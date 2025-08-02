GOG безкоштовно роздає 13 ігор для дорослих на знак протесту проти цензури

Онлайн-магазин GOG, яким керує компанія CD Projekt, запустив роздачу 13 ігор на знак протесту проти цензури в індустрії. Це реакція у відповідь на масове видалення ігор для дорослих зі Steam і itch.io, яке почалося в липні.
Ініціатива отримала назву FreedomToBuy.games. Цією акцією GOG виступає "проти тихого стирання творчих творів із цифрових полиць".
Які ігри роздає GOG:
- Leap of Love;
- Being a DIK – Season 1;
- Leap of Faith;
- POSTAL 2;
- House Party;
- HuniePop;
- Lust Theory;
- Agony + Agony Unrated;
- Treasure of Nadia;
- Summer’s Gone – Season 1;
- Fetish Locator Week One;
- Helping the Hotties;
- Sapphire Safari.
Акція обмежена в часі двома днями, і на момент публікації замітки вона діятиме близько 35 годин.
Видалення еротичних ігор з itchio і Steam стало головним скандалом місяця. Низка тайтлів стали зникати з віртуальних полиць через масові скарги з боку австралійських правозахисників і пов'язані з ними вимоги платіжних систем Mastercard, Visa і Paypal.
Тим часом в EGS дарують гру від легендарної студії Amanita Design з рейтингом 96%. Це кумедний квест про мандрівника, якому необхідно роздобути невловиму пташку і обміняти її на човен.