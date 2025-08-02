У Київському зоопарку показали сервалів з прифронтового Курахового

Двох тварин вже пересилили у новий вольєр у фруктовому саду зоопарку, ще двоє продовжують адаптуватися до нових умов.

У Київському зоопарку триває довгий процес реабілітації чотирьох сервалів, яких у 2023 році евакуювали з прифронтового Курахове на Донеччині. Як повідомили в КиївЗоо, двох з чотирьох сервалів вже пересилили в новий вольєр і вони готові до прийому відвідувачів.

"Після стабілізації стану, лікування та адаптації перша пара — Осіріс і Сехмет — перейшла до наступного етапу реабілітації", - повідомили в зоопарку.

Для них облаштували нову простору оселю з урахуванням усіх особливостей виду та індивідуальних потреб тварин. Сервали звикають до нової домівки, де вони мають трирівневий дерев’яний будиночок, гамачки, гілки дерев, кігтеточки, різні типи ґрунтів, дерев’яні колоди для лазіння. Годують їх збалансованим раціоном - з улюбленим м’ясцем, як написали в КиївЗоо.

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Побачити цих диких африканських котів, які ззовні чимось нагадують гепардів, можна у фруктовому саду КиївЗоо.

Новий вольєр для птахів

Нагадаємо, що цього літа в Київському зоопарку відкрився новий авіарій – домівка для водних птахів площею понад 260 кв. м. Умови проживання птахів там максимально наближені до природний. На власні очі там можна побачити священних ібісів, журавлів та багато інших красивих птахів. Розташована вона в Нижньому парку КиївЗоо.

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