Ситник розповів про погрози на адресу детективів НАБУ зі сторони Холодницького

Погрози пов'язані зі провадженнями НАБУ.

Детективи Національного антикорупційного бюро України отримують погрози від керівника антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Відповідні доповідні записки отримує від них голова НАБУ Артем Ситник, передає "Новое время".

"Зараз, на жаль, я отримую доповідні записки від детективів, що саме з боку конкретної особи в САП йдуть постійні погрози на їхню адресу", - сказав він, відповідаючи на запитання про нинішні стосунки з керівником САП.

Він додав, що погрози стосуються дій НАБУ, вчинених в рамках справ, щодо яких були проведені слідчі дії.

"Я сподіваюся, що рішення буде відповідним і все це припиниться нарешті. Тому що зараз до мене на пошту приходять доповідні записки від детективів про те, що вони постійно перебувають під погрозами помсти і певної реакції з боку прокурора, головного антикорупційного прокурора", - додав Ситник.

Керівник НАБУ зазначив, що остання погроза стосувалася провадження щодо "бурштинової справи".

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"Я взагалі не зрозумів, у чому тут провадження і навіщо так підігравати фігурантам у справі... нібито там була якась фальсифікація доказів, і це дивно, тому що ці докази перед направленням клопотання до Верховної Ради про зняття імунітету вивчалися, всі записи переслухувалися як детективами, так і прокурорами. Зараз, через вже майже рік, реєструється якесь виробництво, що нібито детектив там щось сфальсифікував, якийсь протокол запису, який було прослухано спільно прокурором і цим детективом. І це справа переводиться в СБУ для розслідування", - каже Ситник.

За його словами, усе це "тягне на звільнення", проте існує певний нюанс у законодавстві про прокуратуру, який наразі розглядають.