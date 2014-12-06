Аваков радить Кадирову готуватися до «великих розладів»

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що відомство вже почало перевірку погроз глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова на адресу ряду українських депутатів.

Про це Аваков повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Щодо кваліфікації погроз із боку Кадирова українцям, то МВС почало перевірку цих погроз і, найімовірніше, слідство винесе відповідні санкції стосовно Рамзана Кадирова», - наголосив Аваков.

При цьому глава МВС іронічно відзначив, що заява Кадирова викликана його засмученням подіями в Грозному, і порадив главі Чечні готуватися до ще більшого засмучення у разі подальшого втручання РФ у справи України.

«Кадиров наказав привезти Юрія Березу, депутатів Левуса і Мосійчука до Чечні? Улюбленчик Путіна засмучений безладами у власній столиці і роздратований? Така доля тиранів і їхніх режимів – ще не те буде. Боюся, він ще не розуміє ступеня нашого роздратування. Йому варто готуватися до більшого засмучення, якщо путінська Росія продовжуватиме лізти в наші справи. А в землю закопати лідеру Чечні варто, перш за все, власну пиху", - написав Аваков.

Як повідомлялося, раніше Кадиров доручив порушити кримінальну справу стосовно депутатів України Юрія Берези, Андрія Левуса та Ігоря Мосійчука і доставити їх до Чечні. За словами Кадирова, ці політики "публічно підтримали терористів, причетних до загибелі 4 грудня в Грозному 14 співробітників поліції". Після цього слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно цих депутатів.

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За даними російських ЗМІ, вночі 4 грудня невідомі озброєні люди напали на пост ДПС у Грозному. За даними МВС Чечні, на місці загинули троє співробітників патрульної служби. Потім нападники перемістилися в Будинок преси, де розташовані республіканські газети, інтернет-видання і представництва федеральних ЗМІ. До ранку загинули не менш як шість чоловік, кілька людей були поранені. У центрі міста було введено режим контртерористичної операції. Пізніше Національний антитерористичний комітет РФ заявив про знищення бойовиків у Будинку преси. Фото з місця подій свідчать, що Будинок преси в результаті боїв повністю згорів, до Грозного введено військову техніку.