"Він є суперником": Трамп напередодні зустрічі у Гельсінки розповів про своє ставлення до Путіна

Президент США не вважає російського колегу другом, бо не знайомий з ним достатньо добре.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вважає президента РФ Володимира Путіна суперником, але не ворогом.

Про це він сказав на прес-конференції в рамках участі у саміті НАТО в Брюсселі.

"Він є суперником. Він був дуже люб'язним зі мною в той час, коли я зустрів його. Я був люб'язним з ним. Він є суперником", - сказав Трамп.

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Президент США зауважив, що якщо хтось запитає, чи є Путін йому ворогом, він відповість, що "той не є моїм ворогом".

"Чи є він другом? Ні. Я не знаю його достатньо добре. Але декілька разів, коли я мав можливість зустрічатися з ним, ми порозумілися дуже добре. Ви бачили це. Я сподіваюся, що ми (знову) порозуміємося", - сказав Трамп.

"Але в підсумку він суперник. Він представляє Росію. Я представляю Сполучені Штати. Тому в сенсі того, що ми суперники, питання не в тому, чи друг, чи ворог. Він не мій ворог, і сподіватимусь, що одного дня він стане другом. Це може статися, але я не знаю його достатньо добре", - пояснив Трамп.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 липня, Трамп підтвердив, що на зустрічі з Путіним 16 липня у Гельсінки він порушить питання України.