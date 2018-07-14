Сестра Сенцова закликала бойкотувати прокремлівські ЗМІ України (відео)

Мова йшла зокрема про канали «112», «Інтер», «NewsOne» і видання «Страна.ua».

У суботу, 14 липня, двоюрідна сестра українського політв'язня Олега Сенцова Наталія Каплан закликала бойкотувати канал «112 Україна», і низку українських ЗМІ за їх участь в інформаційні війні на боці ворога.

В коментарі «Громадському» Наталія Каплан заявила, що канал «112» втягнув її в провокацію, звівши в ефірі зі скандальним нардепом Мураєвим, який раніше назвав Олега Сенцова терористом.

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«Мене вивели в прямий ефір з Мураевим... Він почав мені розповідати, що треба вести себе тихо, і тоді Олег вийде швидше. Це, по-перше, маячня, а, по-друге, - частина інформаційної війни ... насправді питання до даного ЗМІ були вже давно, і я вирішила, що більше я не готова з ними спілкуватися», - сказала Каплан.

Отож Каплан закликала до бойкоту низки українських ЗМІ, які на її думку, займаються провокаціями і виступають в інформаційній війні на стороні РФ. Мова йшла зокрема про канали «112», «Інтер», «NewsOne» і видання «Страна.ua».