Бойовики «ЛНР» вкрали тепловоз з території, яку контролюють сили АТО - Москаль

Про це на своєму сайті повідомляє голова Луганської ОДА Геннадій Москаль.

Зокрема, кілька озброєних бойовиків приїхали на тепловозі ЧМЕ-3 з міста Стаханов (контролюється так званою "ЛНР") у місто Золоте-5, що контролюється Україною, і по залізничній колії заїхали на державне підприємство "Первомайськвугілля".

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Після чого причепили до свого тепловоза маневровий тепловоз ТЕМ-2, що стояв у спеціальному ангарі, й виїхали назад. Охорона підприємства завадити озброєним людям не змогла, тому "Первомайськвугілля" залишилося без тепловоза.

"Причина цього зухвалого викрадення в тому, що залізничні колії, які сполучають контрольовану Україною територію та ЛНР, не охороняються, - зазначає Москаль і додає, що блокпости, очевидно, слід ставити й на залізниці.